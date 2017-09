Revelan el misterio de los “perros zombies” que fueron vistos el pasado fin de semana en EUA

Varios coyotes que fueron afectados por la sarna fueron confundidos por “perros zombies”, en las cercanías de la ciudad estadounidense de Chicago.

El pasado fin de semana las autoridades del suburbio Hanover Park, ubicado en los alrededores de la cuidad estadounidense de Chicago, recibieron llamadas de los residentes donde avisaban de la presencia de varios “perros zombies”, quienes merodeaban durante el día por las calles.

La alerta se extendió rápidamente y los habitantes de la comunidad comenzaron a publicar en las redes sociales imágenes que mostraban el aspecto de los animales, reportó Infobae.

Finalmente especialistas que lograron detener a varios de estos canes determinaron que eran coyotes infectados. Según explicaron, estos coyotes fueron afectados por una sarna sarcóptica, que les impide observar con normalidad y los obligó a cazar en horarios diurnos. Además, otro de los síntomas es la pérdida de pelo, lo que los hacía lucir como perros callejeros.

“Desarrollan infecciones secundarias, hasta eventualmente lucir como perros zombies. Estos animales no son normalmente agresivos, pero deben ser evitados en todo momento”, indicaron las autoridades en su perfil de Facebook.

Por ello, la policía urgió a la población no acercarse a los coyotes ni permitir que las mascotas entren en contacto con ellos, y recomendó no dejar comida en los jardines para no atraerlos