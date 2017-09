Irma es huracán categoría 5 ¿A dónde se dirige? [Mapas y Trayectoria]

Con vientos de hasta 281 kilómetros por hora (km/h), Irma es un titán en el Atlántico con dirección a las islas Leeward con movimientos hacia el oeste, manteniendo alerta máxima en Puerto Rico y Florida.

El monitoreo del ciclón pronostica que Irma se mueve por el Caribe y girará a la derecha hacia el norte. En el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el ojo del huracán se ubicaba a 440 kilómetros al este de la isla de Antigua, con desplazamientos al oeste a 22 km/h.

11pm AST forecast on #Irma. Hurricane Warning issued for Puerto Rico and the U.S. and British Virgin Islands. https://t.co/sYVOB3gkmI pic.twitter.com/GhwwXJCwym

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 5 de septiembre de 2017