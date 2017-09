Trump pone fin al DACA, miles de “dreamers” expuestos a deportación

Al menos 622 mil 170 jóvenes nacidos en México serán afectados y podrían enfrentar la deportación, tras la terminación oficial del programa DACA.

Los peores temores de miles de jóvenes indocumentados que estudian o trabajan en Estados Unidos se han cumplido, el presidente Donald Trump anunció esta mañana el fin del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) promovido por el expresidente Barack Obama.

Jeff Sessions, fiscal general de EU, ofreció este martes una entrevista a medios de comunicación en la que informó sobre la orden ejecutiva del presidente en contra de DACA, programa que ha protegido de la deportación a 800 mil indocumentados.

En medio de protestas por la medida, el funcionario estadounidense precisó que la suspensión se hará efectiva dentro de seis meses, para forzar al Congreso a encontrar una ley alternativa.

“Estoy aquí para anunciar que el programa DACA promulgado por la Administración de Obama va a ser rescindido“, advirtió Sessions frente a medios de comunicación.

“No podemos permitir que todos sean aceptados, eso no significa que no sean buenas personas o que no los respetemos” , aseguró el funcionario, conocido por su fuerte postura sobre la inmigración ilegal en el país.

Sessions destacó también que el final del DACA es una promesa de campaña que ha sido cumplida por el presidente Trump.

Cabe destacar también que tras el anuncio, el presidente Trump advirtió en sus redes sociales que el Congreso de Estados Unidos tendrá que crear una nueva legislación sobre los jóvenes “dreamers” dentro de los próximos seis meses.

Make no mistake, we are going to put the interest of AMERICAN CITIZENS FIRST!

The forgotten men & women will no longer be forgotten.

— The Trump Train (@The_Trump_Train) September 5, 2017