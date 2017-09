El Congreso estadounidense cuenta con un plazo de seis meses para elaborar una nueva legislación alternativa que defina el estatus legal de los 800 mil suscritos a DACA.

Luego de la inesperada estocada a 800 mil jóvenes indocumentados beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que los “dreamers” no deben preocuparse por la deportación… al menos hasta dentro de seis meses.

“Para todos aquellos (DACA) que están preocupados sobre su estatus durante el período de seis meses, no tienen nada de qué preocuparse – ¡No habrá acciones!”, aseguró el polémico republicano en su cuenta oficial de Twitter.

For all of those (DACA) that are concerned about your status during the 6 month period, you have nothing to worry about – No action!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2017