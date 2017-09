¿El cambio climático ha vuelto a los huracanes más destructivos?

Científicos de Alemania y Reino Unido coincidieron en que la intensidad de los huracanes podría haber aumentado y aumentará todavía más debido al calentamiento global.

Las imágenes causaron horror en millones de personas en todo el mundo: edificaciones completas hechas añicos, los caminos completamente llenos de aguas, tendidos eléctricos tirados a lo largo de metros y metros.

En Barbuda, el 90% de las edificaciones quedaron completamente destruidas tras el devastador paso del huracán Irma. La isla, advirtió Gaston Browne, el ministro de Antigua and Barbuda, ha quedado prácticamente “inhabitable”.

Apenas hace una semana, en Texas, las imágenes y vídeos eran igualmente desoladores: el paso de Harvey por la región dejó centenares de casas afectadas, ríos anegados, daños por millones de dólares y miles de damnificados.

Hurricane #Irma looks poised to hit the island of #Barbuda directly. The danger of this situation cannot be overstated. Listen to officials. pic.twitter.com/qr3oS9OcB6

— Levi Cowan (@TropicalTidbits) September 5, 2017