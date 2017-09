VIDEO: Desaparece mar en playa de Bahamas tras paso de Irma

Cuando lo normal es que suba el nivel del mar y las playas desaparezcan por el exceso de agua, un extraño fenómeno registrado en la isla de Long Island en Las Bahamas, mantiene a los meteorólogos a la expectativa por la contracción de las aguas marinas muchas millas hacia adentro.

De acuerdo al meteorólogo Albert Martínez, el que el mar desaparezca es causa de varios factores, entre ellos el cambio muy brusco en la presión atmosférica por el paso del ciclón más poderoso registrado en el Atlántico.

I am in disbelief right now… This is Long Island, Bahamas and the ocean water is missing!!! That’s as far as they see #HurricaneIrma wtf pic.twitter.com/AhPAonjO6s

— #ForeverFlourish (@Kaydi_K) September 9, 2017