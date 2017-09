El día de ayer a los 69 años y tras una serie de operaciones del corazón, el mítico creador de personajes de historietas cómicas como Wolverine y La cosa del pantano, murió.

Estados Unidos – Quizá pocos reconozcan el nombre de Len Wein, pero sin duda su trabajo es admirado por miles de millones alrededor del mundo. El día de ayer a los 69 años y tras una serie de operaciones del corazón, el mítico creador de personajes de historietas cómicas como Wolverine y La cosa del pantano, murió.

Aunque pocos ubican su nombre, el mundo de los comics no serie el mismo sin este empedernido escritor y creador nacido en New York en 1948. Chris Claremont, opino al respecto haciendo alusión a su legado en los X-Men, Batman, Hulk, Spider-man y Watchmen. “La historia moderna del cómic sería completamente diferente si no fuera por Len. Que nadie lo aplauda por ello es una desgracia”.

Es fácil pasar por alto a Len Wein, pero era tal su generosidad que cedía el protagonismo a quienes llegaron después. Sin él ni Alan Moore, que se dio a conocer por su brillante etapa en La cosa del Pantano, Chris Claremont, que comenzó como ayudante editorial de Wein en Marvel, tendrían una carrera. Sin embargo, su pluma para escribir cómics era tan poco estridente, que no llamaba la atención entre el gran público, si bien dominaba la estructura y la idiosincrasia de las viñetas como nadie.

Wein era un trabajador feroz y compaginó su tarea de escritor con sus labores editoriales en una de las épocas más complicadas y competitivas de la industria. En Marvel se erigió como editor en jefe tras la salida de Roy Thomas y desde allí lanzó toda una nueva manera de entender a los superhéroes junto al dibujante Dave Cockhrum.

Pero Wein no solo ayudo a la gente de la industria editorial de comics, estrellas de cine como el actor australiano Hugh Jackman le deben en gran medida su fama al creado recine fallecido.

Sin duda, una perdida lamentable para todos los amantes del comic.