Usan la técnica de cámara rápida para documentar el impacto de Irma en Miami Beach [Video]

Florida, Estados Unidos .- A través de un video tomado desde un edificio ubicado en las cercanías de Miami Beach, la agencia AP logró captar el paso del huracán Irma por esa localidad. El resultado de más de 24 horas de grabación fue resumido mediante la tecnología de cámara rápida y el mismo fue compartido en las redes sociales de la empresa.

En las imágenes podemos observar parte de un puente vehicular y varios edificios así como rascacielos que sufrieron el embate del fenómeno meteorológico, pero que resistieron su embate.

A time-lapse video captured by the Associated Press shows the impact Hurricane Irma had on the Miami Beach area. pic.twitter.com/F5wlJoUKM8

— The Associated Press (@AP) 12 de septiembre de 2017