Las declaraciones del político ruso, Vyacheslav Nikonov, sucedieron durante un panel en el show “Sunday Evening with Vladimir Solovyov”.

La Inteligencia rusa intervino, como se sospechaba, en el proceso electoral del año pasado en Estados Unidos, confirmó en un show de televisión el político ruso Vyacheslav Nikonov, miembro del cuerpo parlamentario de dicho país.

Las declaraciones del político sucedieron durante un panel en el show “Sunday Evening with Vladimir Solovyov”. El programa se centró en la supuesta pérdida de poder de Estados Unidos con el resto del mundo y el caos resultante de esta situación.

