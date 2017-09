El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este lunes por unanimidad una resolución elaborada por Estados Unidos. El documento contempla imponer nuevas sanciones a Corea del Norte.

New York – Las pruebas balísticas y nucleares que ha realizado Corea del Norte en los últimos meses, han generado incertidumbre en lo que respecta a las acciones que implementará la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aunque el rechazó por parte de la comunidad internacional ha sido latente, como es el caso de México, que decidió declarar persona non grata al embajador norcoreano; el país asiático parece no ceder ante los pedimentos de abandonar las armas.

Por tal motivo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este lunes por unanimidad una resolución elaborada por Estados Unidos. El documento contempla imponer nuevas sanciones a Corea del Norte, cumpliendo principalmente seis objetivos.

Entre las demandas de la ONU se contemplan: bloquear las importaciones de petróleo de Corea del Norte, prohibir las exportaciones de textiles, poner fin a los contratos de trabajadores extranjeros, reprimir los esfuerzos de contrabando, detener los negocios conjuntos con otras naciones y sancionar a las entidades gubernamentales norcoreanas.

Por su parte Rusia y China, aliados de Corea del Norte, tienen poder de veto como miembros permanentes del Consejo de Seguridad y expresaron escepticismo sobre la propuesta inicial de sanciones.

A su vez, Corea del Norte amenazó a los Estados Unidos, advirtiendo que pagaría un precio doble de concretarse las sanciones por parte del Consejo de Seguridad. “Las próximas medidas que tomará la República Popular Democrática de Corea causarán a Estados Unidos el mayor dolor y sufrimiento que haya experimentado en toda su historia”.