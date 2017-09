¿Quién es Hope Hicks, la nueva directora de comunicaciones de Trump?

Hicks trabajó para la Trump Organization y ocupaba el puesto de jefa de comunicaciones de forma provisional desde hace varias semanas, luego de la polémica salida de Anthony Scaramucci.

El presidente Donald Trump lleva sólo ocho meses al frente del gobierno estadounidense, pero en este tiempo ya han pasado dos personas por el cargo de jefe de comunicaciones de la Casa Blanca.

El puesto es considerado uno de los más vitales (y difíciles, dada la personalidad del mandatario republicano), será tomado ahora por Hope Hicks, de 28 años de edad, una joven que fue modelo de moda para Ralph Lauren y que es considerada una de las asesoras más cercanas del presidente.

Te puede interesar: Trump detiene redadas en Florida por “Irma”, inmigrantes temen plan oculto

Hicks trabajó para la Trump Organization y ocupaba el puesto de jefa de comunicaciones de forma provisional desde hace varias semanas, luego de los drásticos cambios que ocurrieron durante el verano en el equipo de colaboradores de Trump.

Hope Hicks POUS Communications Dir. past life model For Ivanka In 2012. Hope qualifications she is young, pretty, She is thin,& ? #model pic.twitter.com/BgCNTFF6Ol — stokesmorgan (@maryannstok) September 13, 2017

Esta semana, sin embargo, la Casa Blanca confirmó que la joven exmodelo ocupará de forma oficial el cargo, convirtiéndose así en la tercera persona al frente del equipo de comunicaciones del presidente.

Cabe recordar que el primer Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Michael Dubke, dimitió en mayo pasado. Tras su salida, el cargo fue asumido por Anthony Scaramucci, un polémico empresario de Nueva York que fue despedido apenas 10 días después de haber asumido al cargo, luego de emitir polémicas declaraciones sobre otros miembros del equipo de Trump a un reportero de la revista The New Yorker.

Is this the next Mrs. #DonaldTrump? Trump appoints 28 year old model #HopeHicks to top White House post! Must be time to trade Melania in! pic.twitter.com/Zs88XIkRIX — Bay Area Horndog (@BayAreaHorndog) September 13, 2017

La estancia de Scaramucci en la Casa Blanca ha sido considerada como una de las más desastrosas de la administración de Trump, y provocó la renuncia del hasta entonces portavoz del presidente, Sean Spicer, así como la salida de Reince Priebus como Jefe de Gabinete.

Trump's new communications director is a 28-year-old former top model.

Hope Hicks replaces Anthony Scaramucci, who was fired after 10 days. pic.twitter.com/M2sQp4F6vZ — genuine press (@genuine_press) August 23, 2017

Finalmente, tras convertirse en nuevo Jefe de Gabinete de Donald Trump, el general retirado y ex Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, despidió a Scaramucci de manera irrevocable.

¿Quién es Hope Hicks?

La joven exmodelo nació en Connecticut, es graduada en Inglés por la Universidad Metodista del Sur de Dallas, donde se destacó como jugadora de Lacrosse.

Tras concluir sus estudios, tuvo una breve carrera como modelo para la agencia Ford, y apareció en anuncios de Ralph Lauren. Más tarde ingresó a trabajar a la Trump Organization en el diseño de la línea de vestimenta y fue una de las primeras que se unió a la campaña de Trump presidencial en el área de prensa.

La prensa estadounidense destaca que no cuenta con un currículum en política muy grande, pero en los últimos años se ha convertido en una figura muy cercana al presidente y una de sus asesoras más cercanas.

Con información de El Universal y Univisión.