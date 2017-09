“Ningún acuerdo fue hecho anoche sobre DACA. La seguridad fronteriza masiva tendrá que ser acordada para que sea sometida a una votación”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este jueves que haya alcanzado un acuerdo con líderes demócratas sobre el futuro de los casi 800 mil jóvenes indocumentados que eran beneficiados con el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

Trump señaló que está cerca de llegar a un acuerdo con los legisladores tras ordenar el fin del programa promovido por el expresidente Barack Obama, pero aseguró que cualquier acuerdo deberá incluir medidas de seguridad fronteriza.

Te puede interesar: CDMX crea fondo para Dreamers de 20 mdp

“Creo que estamos bastante cerca (de un acuerdo), pero tenemos que obtener una seguridad fronteriza masiva”, indicó Trump a periodistas el jueves en la Casa Blanca, según rescata la agencia Reuters.

Las declaraciones del presidente ocurren después de que se reuniera este miércoles con líderes demócratas del Congreso en un encuentro en el que se discutieron aspectos importantes de la disolución de DACA y de que en medios de comunicación se dieran a conocer rumores sobre un supuesto acuerdo logrado.

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017

“Ningún acuerdo fue hecho anoche sobre DACA. La seguridad fronteriza masiva tendrá que ser acordada para que sea sometida a una votación”, escribió el mandatario en el primer mensaje colocado esta mañana en su cuenta oficial de Twitter.

La semana pasada, el presidente Trump dio a conocer que cancelaría el programa de apoyo a “dreamers”, pero advirtió que daría al Congreso un plazo de seis meses para concretar una medida alternativa para apoyar a los jóvenes acogidos por el programa.

Trump también ha decidido no vincular la legislación sobre el DACA con el financiamiento de un muro en la frontera con México, pero aseguró que la valla se encuentra ya en construcción con la renovación de segmentos de barreras que ya existen a lo largo de la frontera.

The WALL, which is already under construction in the form of new renovation of old and existing fences and walls, will continue to be built. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017

El presidente también aprovechó las redes sociales para asegurar que no busca expulsar a los miles de jóvenes que eran beneficiados por DACA.

“¿Realmente quieren expulsar a la gente joven educada y exitosa, que tiene trabajos, algunos sirviendo en el ejército?. ¿En verdad?. Ellos han estado en nuestro país por muchos años, no por su culpa, traídos por sus padres a corta edad”, escribió el presidente en un mensaje de Twitter.