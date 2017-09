Los biólogos creen que puede tratarse de algún tipo de anguila, aunque tiene problemas para identificar de qué especie exacta.

El huracán Harvey no sólo ha dejado un rastro de destrucción en varios puntos de Texas, Estados Unidos, también ha arrojado a sus playas el cuerpo de una inquietante y misteriosa criatura marina de dientes afilados.

El insólito hallazgo ocurrió la semana pasada, cuando Preeti Desai, de la Sociedad Nacional Audobon, compartió en sus redes sociales la fotografía de una criatura que quedó varada en una plata de Texas tras el paso de Harvey. El animal muerto parecía no tener ojos, contaba con una boca de dientes afilados y un largo cuerpo en forma de cilindro.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh

— Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 6, 2017