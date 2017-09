El primer video que comprueba la existencia de las jirafas blancas fue realizado en Kenia

Kenia, África .– A poco más de un año que fueran fotografiada una jirafa blanca en el parque nacional de Tarangire, en Tanzania, conservacionistas de la reserva natural Ishaqbini Hirola, ubicada en Kenia, consiguieron grabar a dos animales de esta especie, madre e hija, que poseen una extraña particularidad genética llamada leucismo, que inhibe la pigmentación en las células de la piel.

De acuerdo con el Programa de Conservación de Hirola, que administra el área donde fueron encontradas las jirafas, esta es únicamente la tercera vez que se avista este tipo de mamíferos. Los ecologistas detallaron que a diferencia del albinismo, los animales con leucismo no dejan de producir pigmentos oscuros en sus tejidos blandos, por lo que no pierden la coloración de los ojos y otras partes corporales.

La primera fotografia de la jirafa más joven fue tomada en enero del 2016 por el doctor Derek Lee, quien trabaja en el parque. En esa ocasión el galeno indicó que la jirafa fue bautizada con el nombre de Otto y se estima que en ese entonces tenia unos 15 meses de edad.

