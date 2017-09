Una inmensa investigación está en marcha después de que una bomba casera fuera detonada en un vagón del metro de Londres en la estación Parsons Green.

Momentos de terror y pánico se vivieron después de que la explosión enviara una “bola de fuego” a través de un vagón repleto en un tren de la línea del distrito en el oeste de Londres. Al menos 22 personas resultaron heridas, incluyendo a un niño de alrededor de 10 años, informa The Sun.

La policía británica ha puesto en marcha una búsqueda para dar con el bombardero, y ellos ya están trabajando junto al MI5 e investigadores forenses examinar el dispositivo. Hasta el momento no se han realizado arrestos y el atacante permanece libre, pero, según Sky News, una fuente anónima dijo de que los servicios de seguridad han identificado a un sospechoso a través de las cámaras de circuito cerrado.

Después del ataque del viernes por la mañana, Mark Rowley, oficial de contra-terrorismo, comentó: “Ahora evaluamos que fue una detonación de un artefacto explosivo improvisado”.

La mayoría de los heridos sufrieron “quemaduras por flash”. Muchos otros fueron pisoteados y sufrieron heridas de aplastamiento durante el pánico por escapar del vagón lleno de gente, el cual era el último del tren.

Fotos y videos publicados en las redes sociales muestran una cubeta quemada. Esta parece tener cables en su interior y se encontraba dentro de una bolsa Lidl en el suelo del vagón.

Afortunadamente, parece que el dispositivo no detonó completamente y se ha informado de que podría haber sido activado mediante un temporizador.

Los servicios de emergencia acudieron a la escena del atentado después alrededor de las 8:20 de la mañana.

Después de presidir una reunión del Comité de Emergencias Cobra del Gobierno, la primera ministra Theresa May condenó el ataque “cobarde” y confirmó que el nivel de amenaza terrorista del Reino Unido permanece en nivel severo, informa The Independent.

