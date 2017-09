Científicos encuentran una “isla de basura” al sur del Océano Pacífico

Los investigadores descubrieron esta enorme concentración de plástico muy cerca de las costas de Chile y Perú, y temen que produzca mutaciones en la fauna marina.

Más de dos millones de kilómetros cuadrados de desechos plásticos flotando en el Océano Pacífico, se trata de una imagen apocalíptica que por desgracia es muy real.

La organización Algalita Marine Research confirmó por primera vez la existencia de esta inmensa isla de basura, que sería del tamaño del territorio mexicano, tras una expedición de seis meses en la que recopilaron información, muestra de agua, y otros elementos para realizar análisis.

