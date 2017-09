Alertan de fuertes oleadas en la costa este de EUA generadas por el huracán ‘José’

Florida, Estados Unidos .- Información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) detalló que el huracán ‘José’, que actualmente esta registrado como de categoría 1 y cuyos vientos sostenidos alcanzan 128 kilómetros por hora, generará fuertes oleadas en la costa este de la Unión Americana, de igual forma se espera que se degrade a tormenta tropical durante la noche del lunes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, NHC detalló que este fenómeno meteorológico se localiza a 750 kilómetros al sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, en Estados Unidos, y a 750 kilómetros al oeste-suroeste de Bermuda.

Hurricanes #Jose and #Maria spin in the Atlantic in this NOAA #GOES16 geocolor loop from this AM. See more loops @ https://t.co/z1EC7I9WnP pic.twitter.com/PU6lSTzEhg

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) 18 de septiembre de 2017