El huracán María causa severas inundaciones en Puerto Rico [Video]

San Juan, Puerto Rico .- Este 20 de septiembre el huracán María atravesó la isla de Puerto Rico provocando lluvias torrenciales, hogares destruidos, árboles derribados y cientos de hogares sin electricidad así como problemas generalizados de telecomunicaciones.

De acuerdo con RT, el ojo del huracán atravesó Puerto Rico lo que generó vientos de más de 200 kilómetros por hora, por lo que el meteoro fu clasificado como categoría 4, entró por el sur de la isla a las seis de la mañana hora local y salió por el norte pasado el mediodía.

El gobernador Ricardo Rosselló ha pedido al presidente Donald Trump, que declare la isla “zona de desastre”, esto debido a que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de la Unión Americana. De igual forma se reporta que se ha ordenado el toque de queda para la población hasta el próximo sábado.

En las redes sociales se han compartido varios videos que muestran los efectos devastadores provocados por el huraca´n.

