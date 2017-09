Puerto Rico sigue esperando ayuda tras el devastador paso de María

Casi la mitad de los puertorriqueños viven todavía sin servicio eléctrico, sin aire acondicionado y con las comunicaciones colapsadas

La isla de Puerto Rico parece un escenario apocalíptico. La semana pasada, el huracán María azoto la isla con una violencia comparable a la del huracán Irma (el más grande formado en lo que va del año) y destruyó decenas de edificaciones, además de causar daños severas a una represa que se encuentra ahora al borde del colapso.

A pesar del nivel de destrucción, la ayuda ha llegado muy lentamente a Puerto Rico, donde la situación es crítica y sus miles de habitantes enfrentan una crisis humanitaria que se ha visto eclipsada por la reciente tragedia en México.

3500 pounds of supplies headed to Puerto Rico on a DASH 8 CBP plane, @cnn team will be onboard. pic.twitter.com/SieEyrIyqp — Rosa Flores (@RosaFlores) September 27, 2017

Casi la mitad de los puertorriqueños viven todavía sin servicio eléctrico, sin aire acondicionado y con las comunicaciones colapsadas. Además, a una semana de que María azotara la isla, los residentes han denunciado que la ayuda sigue en camino y se han visto obligados a racionar los alimentos y el agua.

“No hay agua, no hay comida. No es culpa de nadie, es el clima, tienes que continuar”, dijo Lydia Rivera, una de las afectadas, a CNN. Rivera dijo que ha comenzado a racionar galletas y a beber agua de lluvia en un intento desesperado por mantener con vida a sus dos nietos.

La fuerza del huracán maría dejó un saldo de 16 personas muertas en Puerto Rico, derribó las redes de electricidad, comunicaciones y agua en la isla, pero los esfuerzos de rescate no han sido tan rápidos o tan exitosos como los que se han visto en Texas y Florida, entidades azotadas recientemente por poderosos huracanes.

Mientras tanto, un avión que transporta casi 3.000 kilos de agua, comidas del Ejército listos para comer, pañales para bebés y otros suministros viajará desde Miami a Puerto Rico, pero lo hará hasta este miércoles, según confirmó a CNN Rob Brisley, un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

El portavoz indicó que la aeronave que usualmente se usa para misiones de inteligencia, viajará de regreso a Estados Unidos con 28 familiares de empleados federales.