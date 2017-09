Gran parte de Puerto Rico, territorio estadounidense, permanece sin servicios básicos ni electricidad a una semana de que el huracán María golpeara sus costas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves la suspensión temporal del “Acta Jones” para agilizar el envío de ayuda humanitaria a Puerto Rico tras el paso del huracán María.

La ley que ha funcionado durante más de un siglo determina que sólo los barcos de bandera y tripulación de los Estados Unidos pueden transportar productos entre los puertos marítimos de ese país, sin embargo, ante la emergencia y a petición de la isla, Trump permitirá que barcos extranjeros lleven barriles de petróleo a Puerto Rico para favorecer su abastecimiento tras el violento paso de María.

At @ricardorossello request, @POTUS has authorized the Jones Act be waived for Puerto Rico. It will go into effect immediately.

— Sarah Sanders (@PressSec) September 28, 2017