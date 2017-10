Barack Obama sorprende a su esposa con un mensaje por su 25° aniversario de bodas

Pennsylvania, Estados Unidos .- Como parte de la celebración de los 25 años de casados el ex presidente de los Estados Unidos, Brack Obama, envió un mensaje grabado a su esposa, Michelle, donde le agradece por todos los años de felicidad que le a otorgado, en cuanto el video se publicó en las redes sociales el mismo se volvió viral.

En años anteriores la pareja comenzó la tradición de colocar mensajes de felicitación, a través de sus redes sociales a su cónyuge por lo que Michelle posteo en Twitter una foto del día de su boda acompañado del siguiente mensaje; “Feliz 25 aniversario @barackobama, un cuarto de siglo después sigues siendo mi mejor amigo y el hombre más extraordinario que conozco. Te amo”.

Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you’re still my best friend & the most extraordinary man I know. I 💕 you. pic.twitter.com/y0nevQmatB

— Michelle Obama (@MichelleObama) 3 de octubre de 2017