Trump se reunió este jueves con un grupo de militares de alto rango y sus esposas durante una cena de gala en la Casa Blanca en la que se discutieron temas de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este jueves una serie de declaraciones desconcertantes ante la prensa, durante una reunión con líderes militares estadounidenses.

El presidente republicano volvió a acaparar los titulares, después de que sugiriera que su país se encuentra cerca de la guerra. El día de ayer, Trump se reunió con líderes del Pentágono y durante la sesión de fotografías se dirigió a la prensa que acudió a cubrir el evento.

Trump at photo op with military leaders: "Maybe it's the calm before the storm." #inners https://t.co/AT0yFTjSJr

