Pese a lo que se pudiera pensar, no todos los catalanes están de acuerdo con separarse de manera unilateral con el gobierno español.

¿Estás de acuerdo con que Cataluña debe independizarse de España? Le preguntaron a Javi Pacheco, un catalán que trabaja en publicidad y mercadotecnia. El joven, a primera vista un catalán orgulloso de su herencia como el que más, respondió:

“No, porque cuál es la razón, ¿que España nos roba? Me gusta el baile tradicional sevillano, me gusta Granada, amo toda Andalucía, me gusta el norte de España, amo Cataluña y amo a todo el pueblo español y eso es por lo que pienso que el movimiento de independencia es una manipulación de nuestros sentimientos que no nos lleva a ninguna parte”.

La voz de Javi no es única, y aunque este sentimiento no se ha difundido de manera masiva en los medios, existen miles de catalanes que no quieren que Cataluña se separe de España.

Las razones de la Independencia

La idea de una Cataluña independiente no es algo nuevo. Se trata, en cierto sentido, de una herida del franquismo que sigue abierta en España, pero además, Cataluña cuenta con su propia lengua, con una cultura personal y es considerada por muchos una “nación” autónoma y por lo tanto miles piensan que se les debe permitir tener su propio Estado.

Sin embargo, pese a lo que se pudiera pensar, no todos los catalanes están de acuerdo con separarse de manera unilateral con el gobierno español. Sus voces no han tenido un eco importante en la prensa en la última semana, después de que el 1 de octubre se llevara a cabo un referendo independentista en la región autónoma, y es que, aseguran algunos, temen expresarse debido a la volatilidad que se ha vivido en la región.

Los testimonios contra la independencia unilateral

De acuerdo con la CNN, el gobierno catalán aseguró que 90% de los votantes del refrendo eligieron separarse de España, pero tras los comicios, se ha dado a conocer que la participación en la consulta fue de sólo 43%, menos de la mitad de catalanes registrados para votar.

“Soy catalana y española. No quiero que la sociedad catalana se rompa como está ocurriendo ahora. Vivíamos muy bien, el pueblo catalán unido, y han convertido las cosas en lo que puedes ver, lo que has visto en las últimas semanas. Los políticos son culpables; nosotros, los ciudadanos, vivíamos muy bien”, comentó Susana Andrés, de 45 años, a la cadena de noticias estadounidense.

“Espero que el gobierno pueda detener esto. Esta revolución en las calles. Espero que los políticos sean sensatos. Que tengan sentido común. Porque vivíamos libremente en una democracia y ahora esto es una selva”, comentó Andrés.

Por su parte, Amanda García, una asistente de vuelo de 24 años de edad, dijo que también se opone a la independencia, pero dijo estar de acuerdo en que se realice un referéndum legal a nivel nacional.

“Estoy aquí para llamar a la unidad de España porque lo que está sucediendo es ilegal y Cataluña siempre debería ser parte de España. Pienso que podrían hacerlo (el referéndum) pero de forma legal, no de la forma en que lo hicieron, rompiendo las leyes aquí y allá, con gente votando más de una vez, sin ningún orden ni consenso… y tiene que haber un castigo. Es como si robas un banco, tienes que pagar las consecuencias e ir a prisión”.

¿Habrá independencia?

Por lo pronto, se espera que sea mañana, cuando el presidente catalán comparezca ante el parlamento, cuando se defina si Cataluña presenta una declaratoria unilateral de independencia con respecto al gobierno español.

Aunque por el momento no se ha confirmado nada, los especialistas aseguran que ésta es una posibilidad muy fuerte y se preparan para el crecimiento de las tensiones en la región.

Con información de CNN.