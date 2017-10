Al parecer crece el grupo de inconformes en la élite republicana del Senado en Estados Unidos por la forma en que Donald Trump ejerce su papel de presidente y los riesgos que sus actitudes viscerales ponen a la nación.

Desde la percepción del senador republicano Bob Corker, la presidencia de Donald Trump corre el riesgo de encaminar a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial y el papel del magnate frente a La Casa Blanca es como si estuviera protagonizando un show de televisión.

En entrevista con The News York Times, Croker, se dijo alarmado por que Donald Trump actúa “como si estuviera haciendo ‘The Apprentice’ o algo así”, show del que Trump fue anfitrión. “Me preocupa. Tendría que inquietar a cualquiera que se preocupe por nuestra nación”, dijo.

Anteriormente, Trump culpó a su exaliado político por el acuerdo nuclear con Irán en una serie de comentarios despectivos en Twitter que provocaron una dura respuesta de Corker.

El republicano rechazó la idea de que Trump recurriera a comentarios belicosos sobre Corea del Norte para favorecer las negociaciones que el secretario de Estado Rex Tillerson realiza en Asia

“Sé que ha causado daño, en varios casos. Él nos ha dañado respecto a las negociaciones en curso al tuitear cosas”, declaró Corker al diario. “Mucha gente piensa que hay algún tipo de rutina de ‘poli bueno, poli malo’, pero eso no es cierto”, agregó.

La entrevista sucedió luego de que Trump atacó a Corker en una serie de mensajes de Twitter, en que sostuvo que el senador le había “rogado” por su apoyo para continuar en el Senado, tal como supuestamente había hecho antes para ocupar la cartera de la Secretaría de Estado.

Bob Corker gave us the Iran Deal, & that’s about it. We need HealthCare, we need Tax Cuts/Reform, we need people that can get the job done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de octubre de 2017