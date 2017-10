Serrat, quien el día de hoy ha recibido la alta distinción de la Generalitat Valenciana, ha pedido, o mejor dicho reclamado, que el gobierno central de España y el gobierno catalán tomen alguna iniciativa de diálogo.

España – De origen catalán, Joan Manuel Serrat es reconocido como compositor, actor, escritor y músico. Paralelamente, acompañando a su fama artística, Serrat es identificado por ser un detractor de la situación político-social en España desde hace décadas. Durante el franquismo, Serrat tuvo que refugiarse en nuestro país debido a su pronunciamiento público en contra del régimen de Franco. Tras la muerte de este, el cantautor regresó a su país, sin embargo, el conflicto con las autoridades seguía latente.

Por lo anterior, no es de sorprender que el músico se haya pronunciado al respecto de la situación que actualmente vive Cataluña. Serrat, quien el día de hoy ha recibido la alta distinción de la Generalitat Valenciana, ha pedido, o mejor dicho reclamado, que el gobierno central de España y el gobierno catalán tomen alguna iniciativa de diálogo antes de que “la pura y dura realidad caiga sobre los ciudadanos”.

“Nadie sabe nada de lo que puede ocurrir, y no creo que pueda llegarse a esto porque todavía queda un espacio grande de negociación. Que hablen o que se aparten y dejen que sean otros los que hablen”. Estas fueron las palabras del también poeta.

Serrat aseguró que lo que más le preocupa son las condiciones en la que los ciudadanos se encuentran actualmente. “Lo que más me preocupa es que la pura y dura realidad se nos va a caer encima. Vivimos una situación de doble fracaso en la que necesitamos iniciativas por parte del Gobierno español, sobre todo, en lugar de mandar a las fuerzas del orden, y que el Gobierno catalán abandone su actitud sectaria”.

Serrat ha recibido múltiples críticas por oponerse a la independencia de Cataluña, sin embargo, el músico afirmó que es momento de defender tus ideas y reflexionar. “La independencia no se declara de un día para otro; no se acuesta uno español y se levanta catalán al cien por cien, sino que es el resultado de un camino muy largo en el que intervienen factores que no han sido lo suficientemente aclarados”.

Se esté a favor o en contra del pensamiento de Serrat, lo cierto es que Puigdemont y Rajoy deben alcanzar el diálogo.