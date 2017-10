Melania vs. Ivana Trump: Conflicto histórico por el título de Primera Dama de EU

“Soy la primera esposa de Trump. Soy la primera dama”: dice Ivana Trump ex esposa del presidente estadounidense. Melania responde.

Estados Unidos.- La Casa Blanca no necesita más polémica, tiene menos de un año que Donald Trump arribó a la Oficina Oval, pero en los primeros meses de su administración ha habido toda clase de rumores, de controversias, desde los presuntos nexos de su equipo de campaña con funcionarios rusos hasta la supuesta tensa relación que mantiene con su esposa, la ex modelo, Melania Trump.

Ahora, por si acaso faltara algo en el espectáculo mediática en que se ha convertido el gobierno de Estados Unidos, la primera esposa del republicano, Ivana Trump, ha aparecido en el escenario para iniciar una guerra con la primera dama.

Durante una reciente entrevista con ABC News, Ivana Trump, que se encuentra en medio de una campaña de promoción de su libro “Raising Trump”, se atribuyó en broma el título de “primera dama” de Estados Unidos.

“Tengo número directo con la Casa Blanca pero no quiero llamarle porque Melania está allí“, dijo la exmodelo checa, que saltó a la fama en 1977, cuando contrajo matrimonio con Trump.

“Y no quiero provocar celos o algo así porque soy la primera mujer de Trump. ¿Ok? Soy primera dama“, dijo entre risas.

Como era de esperarse, la reacción de Melania Trump no se ha hecho esperar, y al parecer no le ha parecido nada graciosa la broma de la exesposa de su marido. Por medio de su portavoz, Stephanie Grisham, la primera dama dijo que:

“La señora Trump ha hecho de la Casa Blanca el hogar de Barron y del presidente, y él está muy honrado con su rol como primera dama de los Estados Unidos”.

“Adora vivir en Washington DC y está honrada por su papel como primera dama de Estados Unidos”, según cita la cadena CNN y además, agrega:

“Tiene la intención de utilizar su título para ayudar a los niños, no para vender libros. No hay claramente fundamento alguno en esta declaración de parte de una ex. Lamentablemente, es puro ruido para llamar la atención”.

Ivana Trump, de 68 años de edad, es madre de los tres primeros hijos de Donald Trump: Donald Jr, Ivanka y Eric.

Con información de Univisión y CNN.