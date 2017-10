El nobel peruano mencionó en una entrevista para El País su disgusto por el frenesí de independencia que vive Barcelona. “Es una insensatez que la capital literaria del mundo hispano se convierta en una republiqueta”.

España – El Premio Nobel de literatura, Mario Vargas-Llosa, es un personaje que trasciende más allá de su obra. El escritor peruano tiene una larga trayectoria en asuntos de política interior y exterior. Durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado, Vargas-Llosa estuvo a favor de su política populista, hasta que llego la estatización de los medios. Durante la dictadura de Videla en Argentina, el escritor denunció las desapariciones de cientos de colegas e intelectuales. A su vez, denominó al gobierno de Salinas de Gortari como “la dictadura perfecta”.

En 1990 Mario Vargas-Llosa compitió en las elecciones de su país en contra de Fujimori, tras ser derrotado, juro jamás volverse a parar en un estrado proselitista. Sin embargo, este compromiso se vio quebrantado por su participación en las protestas de Cataluña a favor de la no independencia.

El nobel peruano mencionó en una entrevista para El País su disgusto por el frenesí de independencia que vive Barcelona. “Es una insensatez que la capital literaria del mundo hispano se convierta en una republiqueta”.

En esa misma entrevista que se llevó a cabo mediante un cuestionario vía correo electrónico, el escritor compartió su impresión tras los estragos de la desunión. “Fue realmente una movilización fuera de serie. Fue muy espectacular y muy pacífica. Clarísimamente, no es una mayoría la que quiere la independencia y esta manifestación lo ha demostrado. No hay una mayoría. Había un abanico de gentes de todos los sectores. Algo muy emocionante y una demostración de que no hay un apoyo masivo por el independentismo”.

A su vez, Vargas-Llosa habló de sus sentimientos hacia Cataluña. “Pero yo le tengo mucho cariño a Barcelona. Los años que viví ahí fueron muy importantes para mí, años de trabajo intelectual, de amistad. Allí vi nacer a mi hija Morgana, en la clínica Dexeus. Mi contacto con el mundo latinoamericano se lo debo a Cataluña porque era la capital literaria del mundo hispano. Es una insensatez que ese espacio se convierta en una republiqueta. Me afectó mucho esa idea”.

Por último, el escritor de La fiesta del Chivo y Travesuras de una niña mala, exclamó. “Gracias Barcelona, gracias, españoles por haber manifestado de una manera tan pacífica y tan clara que no están por la regresión, por el retroceso, por la llamada de la tribu”.