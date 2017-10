Postura antiisraelí de la UNESCO causa salida de EU de la organización

El gobierno de Donald Trump sigue siendo causa de polémica y sorpresa. Después de buscar revolucionar el mercado internacional con un proteccionismo férreo, su búsqueda por “Hacer América grande de nuevo” lo lleva a tomar decisiones como la de anunciar la salida de Estados Unidos de la Organización Cultural de Naciones Unidas.

Al hacer oficial su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Estados Unidos justificó su decisión a la “necesidad de una reforma fundamental” y la “continua parcialidad antiisraelí”.

“Esta decisión no se tomó a la ligera y refleja las preocupaciones de Estados Unidos con los crecientes atrasos en los pagos en la Unesco, la necesidad de una reforma fundamental en la organización y la tendencia anti-Israel continua”, aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

La notificación fue recibida por la directora general de la Unesco, Irina Bokova, directamente del secretario de Estado, Rex Tillerson.

A través de su cuenta en Twitter, Irina Bokova lamentó la decisión de Estados Unidos de retirarse del organismo. “Tras recibir la notificación oficial del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. Rex Tillerson, como Director General de la UNESCO, deseo expresar profundo pesar por la decisión de los Estados Unidos de retirarse de la UNESCO”.

I deeply regret the decision of the United States of America to withdraw from @UNESCO.

Official statement: https://t.co/ACgqUKVLBi pic.twitter.com/xHTvJNt6tm

— Irina Bokova (@IrinaBokova) 12 de octubre de 2017