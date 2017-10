El puente de cristal que se “rompe” a tu paso; la nueva y aterradora atracción en China

La atracción se encuentra ubicada en la provincia norteña de Hebei, en las montañas Taihang, sobre un acantilado a 1.180 metros de altura sobre el nivel del mar.

El puente que abrió sus puertas al público el pasado 16 de septiembre ha recibido a más de un visitante que entra en pánico al presenciar que se “rompe” mientras caminan. Tal es el caso de un turista que recientemente se hizo viral a través de un video difundido en las redes sociales. Él se ve caminando tranquilamente por el puente en compañía de su pequeño hijo, sin imaginarse la escena de terror que le esperaba, de pronto, ignorando por completo que la atracción cuenta con “dicha tecnología”, se puede observar el momento en el que el turista entra en pánico al escuchar los crujidos del puente.

También te puede interesar: Actor de Game Of Thrones le jugó una cruel broma a su prometida

Por su parte, las autoridades dijeron que solo se trata de un efecto, remarcaron que la estructura es segura y que no existe riesgo alguno para las personas que por ahí caminan. Aseguran que en el caso de que se produzca alguna grieta, el puente se cerrará de manera inmediata. Además, han prometido que se notificará a los visitantes de la sorpresa que les espera en el camino.

De acuerdo a Global Times, en China Existen alrededor de 60 puentes de cristal distribuidos por todo el país, incluyendo el puente de cristal más alto y largo del mundo, de 430 metros de longitud y a 300 de altura, ubicado en el parque natural de Zhangjiajie, lugar en que fueron inspiradas las Montañas Aleluya de la película Avatar.

Soooo mean RT @UberFacts: This “broken glass” effect on a glass bridge might be the scariest prank ever… pic.twitter.com/SLKfhfpMn1

— Scott Speed (@scottspeed) October 12, 2017