Los hombres más ricos de Centroamérica y sus elusivas fortunas

En abril de este año, la prestigiosa revista Forbes dio a conocer un listado de los hombres más ricos de Centroamérica, entre los nombres más prominentes destacan figuras como Mario López Estrada, Carlos Pellas y Ricardo Poma, entre otros.

Forbes constató, como ya habían señalado varios periodistas financieros, que en la región no faltan las grandes fortunas, a pesar de que se cuenta con 46 millones de habitantes, pero un PIB pe cápita de apenas poco más de 6,300 dólares anuales, lo que, de acuerdo con la BBC, representa menor de la mitad del de Chile y una undécima parte del EU).

El problema no es, pues, la falta de fortunas, sino la de mecanismos legales que permitan identificar a poderosos millonarios, sus ingresos o utilidades.

Ese no fue el único inconveniente al que se enfrentaron los reporteros de Forbes, la prestigiosa revista destaca que muchas de las más grandes centroamericanas “son propiedad de familias multigeneracionales o extendidas”, variables que no son consideradas para la lista de The World’s Billionaires de Forbes ni el índice de Bloomberg, los dos principales registros de las grandes fortunas individuales del planeta.

Kerry Dolan, de Forbes, dijo a la BBC, que “más allá de la aparición de Mario López Estrada de Guatemala en nuestra lista de 2015, no hemos podido confirmar otras fortunas individuales milmillonarias”, a pesar de las investigaciones continuas.

La falta de transparencia, el mayor obstáculo

Por su parte, el periodista estadounidense Blake Schmidt, de Bloomberg, relató a la cadena británica que no ha sido fácil rastrear a los centroamericanos con fortunas superiores a los 1,000 millones de dólares.

“Yo diría que Centroamérica es uno de los lugares más difíciles para hacer ese tipo de trabajo, porque no hay mucha transparencia. En otros países hay una estructura y procesos de gobernanza corporativa que facilitan la tarea: hay reglas que las empresas tienen que seguir para mantenerse listadas en bolsa, e incluso de las empresas privadas que no están en bolsa es posible encontrar al menos los datos más básicos, como ingresos y utilidades”, precisó el reportero.

“Pero en Centroamérica no es necesariamente el caso”, indicó.

Los doce más ricos de la región, según Forbes

Este año, Forbes publicó una lista de los millonarios más poderosos de Centroamérica en la que figuran los siguientes personajes, a muchos de los cuales no se pudo conocer a cuánto ascienden sus fortunas:

Mario López Estrada. Presidente de Telefónica Tigo (Guatemala)

Carlos Pellas. Presidente de Grupo Pellas (Nicaragua)

Ricardo Poma. Presidente de Grupo Poma (El Salvador)

Roberto Kriete. Cofundador de Avianca Holdings y presidente de Grupo Kriete (El Salvador)

Julio Herrera. Presidente de Grupo Pantaleón (Guatemala)

Francis Durman Esquivel. Presidente de Manga Rica y Corporación Yanber (Costa Rica)

Mohamad Yusuf Amdani Bai. Presidente de Grupo Karim´s (Honduras)

Stanley Motta. Presidente de Grupo ASSA (Panamá)

Luis Javier Castro. Socio Director de Mesoamérica (Costa Rica)

Pero no son los únicos, hay más millonarios y familias poderosas en la región, pero los datos sobre ellos son poco claros, no existen mecanismos adecuados que garanticen la rendición de ingresos y, en muchos casos, la corrupción ha permitido que grandes ricos no aparezcan en los listados de rendición de cuentas.

