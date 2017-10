David Ballard, quien laboraba como artista de entornos y diseñador de niveles multijugador, dio a conocer por medio de Twitter el terrible ambiente que rodeaba su medio de trabajo durante el año 2015.

Él aseguró que un líder de la empresa ejercía acoso sexual sobre sus subordinados, y también afirma que en 2016 finalmente acudió al departamento de Recursos Humanos para abordar la problemática. Sin embargo, un día después fue despedido poniendo de por medio un contrato que no aceptó en el que declaraba su renuncia, aceptando los términos y además se le prohibía hablar acerca de su salida de la compañía.

Ballard, quien trabajó en Naughty Dog del 2009 al 2014 y posteriormente en 2015, confiesa que desde que salió de la empresa no ha tenido empleo debido a que no sido capaz de hablar sobre los motivos que lo hicieran abandonar el estudio californiano.

“Cuando me preguntan por qué salí de Naughty Dog, digo que la crisis me consumió, avergonzado de llegar al punto del problema de ser acosado sexualmente.

“He logrado tomar fuerza para afrontar la situación gracias a todas esas personas que salen en televisión y hablan sobre los acosos que han sufrido. Sus testimonios me dan valor”, confesó el desarrollador.

Hasta ahora, ni el estudio Naughty Dog ni Sony Interactive Entertainment han emitido alguna declaración ante los comentarios de David Ballard.

In late 2015, I was sexually harassed at Naughty Dog by a lead. My work environment became extremely toxic afterward. 1/

— David Ballard (@DBal) October 14, 2017