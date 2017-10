Clinton no buscará ser candidata en 2020; Trump se mofa

La exsecretaria de Estado aseguró este martes en una conferencia de prensa que apoyará al Partido Demócrata en las elecciones, pero no será candidata.

La excandidata presidencial, Hillary Clinton, dio a conocer este martes que no buscará competir de nueva cuenta en el proceso electoral en su país del año próximo ni en el del 2020.

La exprimera dama indicó que apoyará al Partido Demócrata en ambas elecciones, pero aseguró que no será candidata presidencial.

“Apoyaré a mi partido en las elecciones del año próximo y en 2020”, dijo Clinton el día de ayer ante medios estadounidenses, y al ser cuestionada sobre si buscaría competir por la presidencia de su país, aseguró que: “No, no seré candidata otra vez”.

Previamente, este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dijo convencido de volver a ganar las elecciones de 2020, en las que presumiblemente buscará la reelección.

Durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, Trump pidió de manera sarcástica que Hillary Clinton se presente de nuevo en los comicios de 2020, ya que dijo, ganaría fácilmente las elecciones de nueva cuenta.

“Oh, espero que Hillary se presente. ¿Se va a presentar? ¡Hillary, por favor, preséntate de nuevo!”, señaló Trump en la conferencia de prensa.

I was recently asked if Crooked Hillary Clinton is going to run in 2020? My answer was, "I hope so!"

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2017