El príncipe de Inglaterra confirma la fecha en la que esperan nazca su tercer hijo

Londres, Reino Unido .– El pasado mes de septiembre el príncipe de Inglaterra Guillermo y su esposa Catherine anunciaron que serian padres por tercera vez, y el día de hoy revelaron que se espera que el nacimiento se produzca en abril del 2018.

A través de la cuenta oficial del Palacio de Kensington, se indicó el mes en que esperan la llegada del hermano, o hermana, del príncipe Jorge, de cuatro años, y la princesa Carlota, de dos años. De acuerdo con CNN, el nuevo integrante de la familia real británica será el quinto en la línea de sucesión al trono, detrás de su hermana y desplazando a su tío, el hermano del príncipe Guillermo, el príncipe Enrique, quien quedará sexto en la línea de sucesión.

Esto gracias a que un cambio en la ley inglesa, realizado poco después del matrimonio de Guillermo y Kate, en el 2011, les dio a las mujeres los mismos derechos de acceso al trono que los hombres. Este nuevo integrante de la familia real será el sexto bisnieto de la reina Isabel II.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 de octubre de 2017