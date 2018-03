Vomita continuamente, los dolores han aumentado a tal grado que la joven afirma que la luz del día le quema el cuerpo. Decenas de médicos la han atendido y ninguna ha encontrado un diagnostico concluyente. Por eso, Paula desea morir.

Los vídeos son desgarradores, una joven de no más de 20 años con el cuerpo violentamente contorsionado por una extraña enfermedad solicita directamente a la presidente de Chile que le otorgue la eutanasia.

Es el caso de Paula Día, una joven chilena de apenas 19 años de edad que ruega morir y que vuelto a poner el debate de la eutanasia en el panorama chileno actual.

Un caso enigmático

La pesadilla de Paula inició hace cuatro años, cuando a finales de 2013 presentó una extraña condición que las autoridades no han podido diagnosticar con precisión y de forma concluyente hasta estos momentos.

Vanessa Díaz, la hermana de Paula, explicó a la BBC que Paula empezó a mostrar signos de la extraña enfermedad poco después de haber sido vacunada en el colegio. Fue hospitalizada primero por un persistente dolor de cabeza y por otros síntomas que los doctores asociaron con una tos convulsiva.

De eso se trata de buen morir que pueda ser decisión de cada cual, respetando la voluntad del paciente. — Vlado Mirosevic V. (@vladomirosevic) February 3, 2018

“Nosotros como familia lo tendemos a relacionar con que Paula en 2013, un poco antes de caer hospitalizada, recibió una vacuna trivírica que cubre tres tipos de enfermedades (difteria, tétanos y tos convulsiva) y mi hermana cayó precisamente hospitalizada primero por una supuesta tos convulsiva”, narró Vanessa.

Los primeros síntomas de Paula, sin embargo, muy pronto derivaron en otros mucho más violentos. Unos días después, la joven presentó dolores musculares, un mes más tarde eran espasmos y movimientos involuntarios y cuatro años más tarde la joven no puede levantarse de su cama para ir al baño.

Vomita continuamente, sus piernas se han debilitado y se sienten rígidas y los dolores han aumentado, a tal grado que la joven afirma que la luz del día le quema el cuerpo. Decenas de médicos la han atendido y ninguna ha encontrado un diagnostico concluyente. Por eso, Paula desea morir.

“No tengo descanso, es algo tan terrible que no pueda descansar. Ni de día ni de noche (…) Ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar sin que me duela o no se rompa. Cómo no pueden entender que ya no puedo más. Sigo luchando para que ella (Bachelet) me escuche. No entiendo por qué no me ha venido a ver, le ruego con todas mis fuerzas que venga”, ruega Paula en un vídeo en el que pide ayuda para obtener la eutanasia y que ya se ha vuelto viral.

El problema de la muerte asistida

En Chile, sin embargo, no se dispone de una regulación sobre la eutanasia médica, por lo que el caso de Paula ha vuelto a resurgir el debate sobre la muerte asistida.

Se sabe que el gobierno chileno cuenta con una ley vigente que impide que el gobierno pueda acceder a una petición realizada por un civil, no obstante, el caso de Paula ha generado que decenas de personalidades y ciudadanos, principalmente en redes sociales, se hayan mostrado a favor de la causa de la joven.

La presidente de Chile, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.