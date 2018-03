En lo que va del año, menos de dos meses, se han contabilizado 18 incidentes con armas en recintos escolares de todo Estados Unidos.

Este miércoles inició como cualquier día normal en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida. Lo único inhabitual fue un simulacro de incendio que se realizó por la mañana, pero nada que pudiera alertar a los maestros y estudiantes de lo que vendría después.

A las 2:30 pm, hora local, la alarma de la escuela se activó. Algunos alumnos salieron de manera ordenada a las zonas designadas según los protocolos de seguridad. Fue entonces cuando se escucharon varias detonaciones y el caos comenzó.

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb

— Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) February 14, 2018