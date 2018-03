Trump criticó al FBI y sugirió que pasan más tiempo investigando la “trama rusa” que previniendo masacres como la ocurrida este viernes en una escuela de Florida.

La violencia armada en Estados Unidos no es un tema de broma, cada vez son las más las personas que se muestran horrorizadas por los continuos tiroteos en escuelas y lugares públicos (en lo que va del año se han registrado 18 incidentes en colegios y escuelas de EU).

En este contexto, uno de los más recientes tuits del presidente Trump ha desencadenado una ola de críticas y comentarios negativos en las redes sociales. Trump se refirió a la reciente masacre ocurrida en una escuela secundaria de Florida, y sugirió que el FBI no fue capaz de prevenir el tiroteo en el que murieron 17 personas, porque, asegura pasa “demasiado tiempo” investigando la trama rusa.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign – there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018