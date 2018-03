Brasil declara emergencia en Roraira por llegada masiva de venezolanos

El éxodo de miles de colombianos hacía países vecinos como Colombia y Brasil ha tenido sus primeras consecuencias internacionales.

Colombia como Venezuela ya habían reforzado la vigilancia en sus fronteras ante la salida de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida y tratando de escapar de la crisis económica que se vive en su país.

Ahora Brasil ha adoptado un paquete de medidas para lidiar con la crisis migratoria y emitió un decreto en el que reconoce la “situación de vulnerabilidad”. El decreto fue firmado por el presidente Michel temer se incluye la creación de un comité federal de asistencia de urgencias “para la acogida a personas en situación de vulnerabilidad debido al flujo migratorio provocado por la crisis humanitaria”.

Las medidas pretenden articular acciones para mejorar la protección social, la salud o la seguridad pública en municipios brasileños que se han visto desbordados por la afluencia masiva de inmigrantes venezolanos que ingresan a diario por la frontera terrestre.

Antes de anunciar las nuevas medidas, el gobierno brasileño anunció que había adelantado en un comunicado que declararía el “estado de emergencia social” en Roraima, para ganar “agilidad en la liberación de recursos para obras de infraestructura y acciones humanitarias en la región”.

Atención: No es Africa ni Afganistan tampoco otro país en guerra es un campo para #refugiados venezolanos en #Brasil inaugurado con ayuda de #Canada tiene escuela, clínica y asistencia social | Gracias a estos dos países por su ayuda | We can't thank you enough @CanadaFP pic.twitter.com/iZlWVYSP9W

— Golpealos (@Golpealos) February 12, 2018