Documentan el rescate de un perro que era devorado por una anaconda [Video]

El rescate de un perro que estaba a punto de ser devorador, por una anaconda, logró ser documentado por un testigo quien compartió el video en redes sociales.

São Paulo, Brasil .- Ante el asombró de habitantes de una comunicad cercana a la ciudad brasileña de São Paulo una anaconda estaba a punto de arrastrar a un perro hacia un lago, donde seguramente el can seria asfixiado para posteriormente ser comido por el reptil, cuando tres individuos logran rescatar al animal, el suceso fue captado en video.

La grabación, que fue compartida en las redes sociales, comienza mostrando a una persona arrastrando la parte inferior de la anaconda afuera del agua, ya que la misma tenia apresado entre su cuerpo a un perro negro el cual ya no presentaba resistencia alguna ante su enemigo. Poco después de sacara a ambos animales del lago las personas luchan por liberar al cuadrupedo.

Aun cuando logran estirar todo el cuerpo del reptil, algunas de estas serpientes llegan a medir hasta seis metros de largo, la anaconda no suelta a su presa y no es hasta que uno de los brasileños comienza a golpearla en el lomo es que el can logra escapar, al final de las imágenes se puede ver a la mascota ladrando y saltando en lo que es un indició que no sufrió daños graves.

Con información de RT.