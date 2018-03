Ivy Angerman: el desgarrador caso de la niña alérgica al agua

La urticaria acuagénica (UA) es una forma poco frecuente de alergia, sólo se tienen registro de unos cuantos casos en todo el mundo y no sé conoce una cura para este mal.

Se trata de uno de los casos de alergia más raros del mundo, pero una pequeña de 2 años de edad, originaria de Minnesota, en Estados Unidos, lo padece.

Ivy Angerman parece una linda y saludable niña de 18 meses de edad, sin embargo, fue diagnosticada con el rarísimo síndrome de urticaria acuagénica, una enfermedad extremadamente inusual que provoca en los pacientes una reacción alérgica cuando su piel entra en contacto con el agua.

Para la pequeñita, un baño de 10 minutos le provoca erupciones en la piel, urticaria y dolorosas ampollas, sin importar a que temperatura se encuentre el vital líquido o los químicos que se utilicen.

El extraño caso fue confirmado por el Centro de Información de Enfermedades Raras y Genéticas de Estados Unidos, después de que la madre de la pequeña, Brittany Angerman, notara que desde que su bebé tenía 6 meses solía presentar erupciones rojizas en su piel cada vez que la bañaba.

