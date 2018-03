Reportan tiroteo en Michigan University; agresor no ha sido capturado [VIDEO]

Estados Unidos.- Una trágica mañana de viernes se registró en las instalaciones de la Universidad Central de Michigan cuando un hombre armado empezó a disparar en el campus, dejando al menos dos personas muertas para después darse a la fuga.

La policía de la Universidad Central de Michigan ordenó a los estudiantes y personal del campus refugiarse luego de confirmarse el tiroteo en el área de dormitorios.

Las autoridades universitarias informaron que los disparos provinieron del Campbell Hall, un dormitorio en el ala oeste del campus.

De acuerdo con la ABC, el agresor es un joven de 19 años de raza negra identificado como James Eric Davis Jr., quien no ha sido capturado.

La universidad confirmó a través de su cuenta de Twitter la muerte de dos estudiantes, adjudicando a una discusión doméstica las posibles causas del tiroteo.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0

— Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 de marzo de 2018