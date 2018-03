¿El chocolate peligra en el mundo? Las razones de los científicos

Desde la sobreproducción, pasando por el cambio climático y las plantas, el cacao y la producción de chocolate en todo el mundo podrían verse amenazados en los próximos 40 años, alertan los científicos.

Para muchos, el chocolate no sólo es uno de los alimentos más ricos, es una de los mayores placeres que existen en el mundo, sin embargo, este delicioso manjar podría estar en peligro de extinción.

Y es que de acuerdo con varios especialistas, el cacao, fundamental para la industria del chocolate, que está valorada en 98 mil millones de dólares anuales, podría “extinguirse” en las próximas cuatro décadas.

De acuerdo con un reporte de la BBC de Londres, existen al menos 5 razones principales por las que el chocolate estaría en peligro:

Comemos cada vez menos

Aunque parezca descabellado, el mundo come cada vez menos chocolate. La firma de investigación Euromotor destaca que la demanda mundial de chocolate alcanzó las 7.450 toneladas en 2016-17, año en que el consumo creció un 10% en comparación con los cinco años anteriores.

China y la India fueron las naciones que más consumo vieron crecer, pero el país que más chocolate per cápita come es Suiza (11kg promedio por persona), no obstante, la última década ha visto una tendencia a consumir cada vez menos del delicioso producto.

El suministro es complejo

El suministro mundial de granos de cacao podría superar la demanda en 97.500 toneladas en la temporada 2017-2018. Aunque suena a algo bueno, lo cierto es que la sobreoferta tiene un impacto directo en los precios de los productos básicos, en la actualidad el precio por tonelada de cacao ronda los 2.100 dólares.

La dificultad del cultivo

El árbol del cacao, el Theobroma cacao, es nativo de áreas tropicales y sólo crece en climas húmedos con una estación seca más corta y lluvia regular, por lo que se limita a un cinturón estrecho de 10 grados a cada lado de la línea del Ecuador.

Es importante señalar que la producción del cacao no se ha desarrollado en los últimos años, ya que el 90% de la producción se cultiva en pequeñas granjas familiares y de acuerdo con la ONG Make Chocolate Fair, el árbol del cacao da fruto todo el año y se necesita toda la cosecha de un árbol para hacer medio kilo de cacao.

El problema del cambio climático

La producción no se moderniza, los precios podrían bajar y por si esto fuera poco, las pequeñas fluctuaciones en el clima podrían afectar la cantidad de cacao que se produce. Se estima que el cambio climático reducirá significativamente la cantidad de tierra apta para cultivar cacao en las próximas décadas.

Las plagas

El árbol del cacao fue llevado de su hábitat natural en América a un nuevo continente donde el ambiente no era apto para su desarrollo, en la cuenca del Amazonas, por ejemplo, esta planta ha desarrollado una resistencia natural a los patógenos, algo que no ha ocurrido en África, donde el árbol fue introducido por los colonizadores europeos en el siglo XIX.

“Debido a que el cacao nunca se cultivó sistemáticamente, tiene una diversidad genética muy estrecha y los virus pueden vencer su resistencia reorganizando sus genomas”, advirtió Judy Brown, una viróloga de plantas de la Universidad de Arizona (EU).

Con información de BBC