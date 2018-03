La audiencia nacional de la 90 edición de los Óscar, cayó un 19 % respecto al año pasado hasta situarse por debajo de los 30 millones de espectadores por primera vez en toda su historia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este lunes del bajo rating que registró la nonagésima ceremonia de los Premios Oscar que se llevó a cabo este domingo.

De acuerdo con los reportes de varias televisoras, la ceremonia contó con una audiencia de alrededor de 29 millones de personas, el rating más bajo en toda la historia de la premiación.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore – except your President (just kidding, of course)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018