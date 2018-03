Kim Jong-un y Donald Trump se reunirán en mayo: Casa Blanca

De concretarse la inesperada reunión, una posible desnuclearización y normalización de relaciones entre Pyongyang y Washington podría ser posible.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá en mayo próximo con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en uno de los más inesperados encuentros internacionales de este año.

El día de ayer, el gobierno de Corea del Sur confirmó que el presidente republicano aceptó una invitación realizada por Jong-un, para reunirse y discutir sobre el proyecto nuclear que opera en el régimen comunista, en lo que muchos consideran uno de los más importantes pasos para disminuir las tensiones en la península coreana.

Te puede interesar: ¿Son genuinos los gestos amistosos de Corea del Norte? Podría buscar tiempo para completar su programa nuclear

De acuerdo con las primeras informaciones, Kim Jong-un ofreció suspender su programa nuclear y de misiles para iniciar una negociación. El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong, que lideró la delegación enviada a Washington, entregó el día de hoy a Trump una carta que le confió este lunes el líder norcoreano durante una reunión en Pyongyang.

“Kim prometió que Corea del Norte se abstendrá de cualquier nueva prueba nuclear o de misiles”, señaló el funcionario surcoreano a periodistas en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense habría aceptado la reunión que de acuerdo con informaciones preliminares se realizará el próximo mes de mayo, aunque por el momento la Casa Blanca, que ha confirmado el anuncio, solamente indicó que la reunión se llevara a cabo “en un lugar y momento a ser definido”.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018