Cae helicóptero en río Este en Nueva York [VIDEO]

Estados Unidos.- La noche del domingo 11 de marzo se reportó el desplome de un helicóptero sobre las aguas del río Este en la Ciudad de Nueva York, la policía confirmó la muerte de cinco pasajeros y el piloto herido.

Los hechos fueron inmortalizados en un video compartido en Twitter en donde se muestra claramente a la aeronave de color rojo caer abruptamente en el río, donde volcó y sus hélices golpearon el agua mientras se hundía.

This mayday call, issued moments before a helicopter ditched into New York City’s East River, killing all five passengers, suggests that the aircraft was experiencing engine failure just before it went down and flipped overhttps://t.co/szkD6zgzrC pic.twitter.com/nhn6wvS2Em

— ITV News (@itvnews) 12 de marzo de 2018