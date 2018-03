Estados Unidos.- Al menos dos personas perdieron la vida este lunes al registrarse la explosión de dos paquetes entregados en distintos domicilios de familias afroamericanas.

La policía de Austin detalló que los paquetes no fueron entregados a través de ningún servicio de correo o mensajería. El jefe de la policía local, Brian Manley, informó que las investigaciones están siendo enfocadas a casos de homicidio.

My heart goes out to the family of the individual who died & was injured from the explosion on Old Fort Hill Dr. This type of crime will not be tolerated in #ATX. If you receive a package that you are not expecting or looks suspicious, DO NOT open it, call 911 immediately. pic.twitter.com/sJSYQZMziv

— Chief Brian Manley (@chief_manley) 12 de marzo de 2018