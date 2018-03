Trump despide a Rex Tillerson como secretario de Estado ¿Se está hundiendo el barco de EU?

Una nueva pieza del barco de Estados Unidos con Donald Trump al frente del timón se ha resquebrajado. El presidente anunció la mañana del martes la dimisión de Rex Tillerson como secretario de Estado, uno de los elementos más fuertes en su gobierno.

A través de su cuenta en Twitter, Donald Trump anunció que el director de la CIA, Mike Pompeo, asumirá el cargo de Tillerson y Gina Haspel lo sustituirá al frente de la inteligencia.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018