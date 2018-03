Colapso de puente peatonal en Miami deja como saldo 6 personas fallecidas

Miami, Estados Unidos .- Al menos seis personas fallecieron debido al colapso de un puente peatonal, ubicado sobre una carretera de seis carriles de Miami, de igual se reportó que se estima que ocho autos quedaron atrapados debajo de los escombros. La infraestructura de hormigón cayó súbitamente y sin aviso previo.

De acuerdo con la BBC, el puente costó 14.2 millones de dólares y cruzaba sobre la autovía de siete carriles conocida como Tamiami Trail o calle Ocho, comunicando el campus universitario con la ciudad de Sweetwater. El pasado sábado se instaló la pieza principal, de 950 toneladas y 53 de longitud.

La inauguración del puente estaba previsto para 2019, pero la misma se aceleró después de que muriera atropellada una estudiante al cruzar la calle en agosto del año pasado. “Estamos conmocionados y entristecidos por los eventos trágicos que han ocurrido. En este momento estamos dedicados a los esfuerzos de rescate y recopilación de información”, dijo la universidad en un comunicado.

“Llevaremos a cabo una investigación completa para determinar exactamente qué fue lo que salió mal y cooperaremos con los investigadores en la escena”, tuiteó por su parte la firma constructora a cargo del puente.

El gobernador de Florida, Rick Scott, señaló que se procederá con una “completa investigación” del suceso ocurrido sobre las 13.30 de la tarde (17.30 GMT) y que, si procede, se presentarán cargos contra los responsables.

This timelapse video shows the installation of the pedestrian bridge at Florida International University in Miami. The bridge collapsed a few days later. https://t.co/e1naASZsy9 pic.twitter.com/eco0fzYEbG

— CNN (@CNN) 15 de marzo de 2018