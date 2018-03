Irak .– Fuentes militares iraquíes y estadounidenses confirmaron que un helicóptero de las fuerzas armadas de EUA se estrelló en la provincia de Anbar, en la frontera con Siria, de acuerdo con reportes preliminares los siete tripulantes de la aeronave fallecieron en el incidente.

De acuerdo con RT, la aeronave acompañaba a otro helicóptero, un Black Hawk, y cayó en áreas de una planta de fosfato según datos preliminares, el accidente se produjo por una falla técnica. Se especula que tras caer al suelo, el transporte aéreo se incendió, debido a las municiones que transportaba.

Por su parte el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje, a través de su cuenta oficial de Twitter, de condolencias a los familiares de los militares fallecidos. “Nuestros pensamientos y oraciones van a las familias y seres queridos de las valientes tropas perdidas en el accidente del helicóptero en la frontera entre Irak y Siria ayer. Su sacrificio al servicio de nuestro país nunca será olvidado”, escribió el mandatario.

Our thoughts and prayers go out to the families and loved ones of the brave troops lost in the helicopter crash on the Iraq-Syria border yesterday. Their sacrifice in service to our country will never be forgotten.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de marzo de 2018