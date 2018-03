Muere Sudán, el último ejemplar macho de rinoceronte blanco del norte

Se sabe que la edad de Sudán era equivalente a los 90 años en seres humanos, y al momento de su muerte era tratado por alteraciones degenerativas en sus músculos y huesos, así como otras heridas en la piel.

Sudán, el último rinoceronte blanco del norte macho que quedaba en el mundo, fue sacrificado este lunes, luego de que los veterinarios que lo atendían concluyeran que no podía hacerse más por salvarle la vida.

El poderoso animal sufría desde hace varias semanas una enfermedad que se agravó significativamente este lunes, destacó la reserva natural keniana de Ol Pejeta, donde el animal vivía desde el año 2009.

“Su enfermedad empeoró significativamente en las últimas 24 horas; era incapaz de ponerse de pie y lo estaba pasando muy mal”, informó la reserva en un comunicado.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1

— Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018