Las autoridades de Texas lograron rastrear al sospechoso, identificado extraoficialmente como Mark Anthony Conditt, de 24 años, gracias a información recabada tras la explosión de una bomba el martes.

El hombre que era buscado desde la semana pasada por las autoridades, sospechoso de los atentados con bomba registrados en Austin, Texas, murió la madrugada de este miércoles al hacer explotar el vehículo en el que se encontraba.

Las autoridades estadounidenses reportaron que el sospechoso murió justo cuando agentes de policía se disponían a detenerlo, dejando herido también a por lo menos un efectivo de seguridad.

A photo of the suspected Austin bomber Mark Anthony Conditt. Conditt died this morning after detonating a bomb inside his car as two officers were approaching his vehicle. MORE: https://t.co/xKPJfLObZl (Photo: Danene Conditt Facebook page) pic.twitter.com/GJWt4ifHVg

— FOX 7 Austin (@fox7austin) March 21, 2018